Canan kendisini Selim'in tanığının ölümünden sorumlu tutar. Selim Canan'a ne kadar destek olasa da bu olaydan fazlasıyla etkilenmiştir. Peki bu olay Selim ile Canan'ı yakınlaşmasına yeterli olacak mı? İşte Son Yaz 8. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle...

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Selim sürekli işlerin ters gitmesi nedeniyle içeriden bilgi sızdıran kişinin peşine düşer. O ara Akgün kötü bir haber alır ve babasının öldüğünü öğrenir. Savcı Selim ile babasının cenazesi için yola düşen Akgün, bir yandan da içinde yaptığı kötülüklerin vicdan azabını çeker. Savcının arkasından çevirdiği işler ve yalanlar ile daha fazla yüzüne bakamayacağını anlayan Akgün, temelli İstanbul'a dönme kararı alır.

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Tam Yağmur ile araların bir ilişki başlayacakken bu kararı alması yağmuru çok üzer. Gitmemesi için Akgün ile konuşan Yağmur bir tülü razı edemez ve onu sevmediğini düşünerek vazgeçer.

Akgün gitmeye hazırdır, Selim ile yola çıkar ancak Selim'e gelen haber derinden etkiler. Arkasından iiş çeviren köstebeğin Akgün olduğunu öğrenir. Olay karşısında şaşıp kalan Selim ben sana oğlum dedim sözleriyle Akgün'ü yaralar. Peki Selim Akgün'ü affedebilecek mi?