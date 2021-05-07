Son Yaz bitti mi, bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz Fox TV yayın akışında neden yok?

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz kanalın bugün ki yayın akışında yer almaması üzerine araştırılmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri tarafından Son Yaz bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Peki Son Yaz bitti mi, bu akşam neden yok? 7 Mayıs Son Yaz Fox TV yayın akışında neden yok? İşte merak edilen ayrıntılar...

SON YAZ BİTTİ Mİ, BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimlerin başrolde yer aldığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin başrollerinden olan Hafsanur Sancaktutan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedneiyel sete ara verildiği duyuruldu. Son Yaz’ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı: “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

7 MAYIS SON YAZ FOX TV YAYIN AKIŞINDA NEDEN YOK?

Fox TV'de ekranlara gelen Son Yaz'ın 19. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bir haftalık ara verdiğini açıklayan yapım ekibinin 14 Mayıs 2021 günü yeni bölüm ile izleyici karşısında olması bekleniyor. Bu kapsamda Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisinin yerine Bir Aşk İki Hayat isimli yerli sinema filmi yayınlanacak.