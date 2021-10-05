Son Yaz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman 2021? Son Yaz neden final yapıyor?

Son Yaz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı Son Yaz dizisinin ekrana veda edeceği konuşuluyor. Biz de bunun üzerine merak edilen Son Yaz final ne zaman 2021? Son Yaz neden final yapıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SON YAZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçen Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan Son Yaz dizisi final yapıyor.

Geçen sezon İzmir’de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle başlayan ardından İstanbul’a taşınan dizinin biteceği söyleniyor.

SON YAZ FİNAL NE ZAMAN 2021?

Yayın günü cumartesi olarak değiştirilen 03 Medya imzalı dizinin dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Diziden çıkan oyuncuların yerine gelen isimlerle dizi canlı tutulmaya çalışılsa da beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararı iletildi.

SON YAZ KONUSU

idealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.