FOX TV'nin cuma akşamları ekranlara gelen Son Yaz dizisi etkileyici hikayesi ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alması sonucu meydana gelen olaylar silsilesinde Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın koruması istemesi her şeyi değiştiriyor. Bu kapsamda heyecan dolu hikayeyi izlemek isteyenler Son Yaz dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SON YAZ DİZİSİ NE ZAMAN OYNUYOR, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi, hafta içi her cuma FOX TV'de ekranlara geliyor. Saat 20.00'de başlayan dizinin bir önceki bölümünün özeti sat 21.00'de kadar ekranlara geliyor. Reklam arasının ardından ise dizinin saat 21.15 itibariyle yeni bölümü izleyicisi ile buluşuyor.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.