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  3. Son Yaz dizisine bomba transfer: Akgün'ün ağabeyini canladıracak isim belli oldu!

Son Yaz dizisine bomba transfer: Akgün'ün ağabeyini canladıracak isim belli oldu!

Fox TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Son Yaz hız kesmeden yeni bölümlerine devam ederken, dizinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha eklendi.

Son Yaz dizisine bomba transfer: Akgün'ün ağabeyini canladıracak isim belli oldu!

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı Fox TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz'a başarılı bir isim transfer oldu. Akgün'ün abisine hangi oyuncunun hayat vereceği merak konusu olurken, yapım şirketi final yapmaya hazırlanan Arıza dizisindeki başarılı oyuncu Olgun Toker'i kadroya dahil etti. 

OLGUN TOKER SON YAZ DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Her hafta cuma akşamı izleyicisi ile buluşan Son Yaz dizisinde başrol Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün karakterinin bir abisi olduğunu öğrenmesiyle nefesler tutulmuştu. Bu bilginin ardından dizinin sıkı takipçileri, Akgün karakterinin abisini kimin canlandıracağını merak etmeye başlamışlardı.Sevilen dizide heyecan giderek artarken merak edilen sorunun yanıtı geldi.

Son Yaz dizisine bomba transfer: Akgün'ün ağabeyini canladıracak isim belli oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, " Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın abisini kimi canlandıracağı belli oldu. Son gelen bilgilere göre rol için yine aynı yapım şirketinin bu hafta final yapacak olan Arıza dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Olgun Toker'le imza aşamasına gelindi." ifadelerini kullanarak bomba isimi açıkladı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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