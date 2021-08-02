Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Ülkemizde eş zamanlı çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken birçok ünlü isim, söndürülme çalışmalarına bizzat katkıda bulunuyor. Çukur dizisinde "Emrah Komiser" karakteriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisindeki başarılarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Alperen Duymaz, Instagram hesabından paylaştığı video ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.

NEFES NEFESE KALDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Instagram hesabından canlı yayın açan 28 yaşındaki oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı. "Tankerlerde sular bitti, ormanımız yanıyor. " diyen Duymaz, paylaşımıyla olumlu tepkiler aldı.