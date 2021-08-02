2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıOlimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginBakan Varank'tan yerli aşı hakkında beklenen açıklama geldi! Yan etki görüldü mü?Uçak desteği! Türkiye'deki yangınlar, Avrupa Birliğini harekete geçirdi!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: "Tuzağa düşmeyelim"Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskınlarına karşı uyardı! İşte 2 Ağustos Pazartesi hava durumu...Vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadelede dünyadan destek istiyor! #helpturkey sosyal medyada dünya gündemine girdiHelp Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Son olarak Son Yaz dizisiyle ekrana çıkan oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açarak su bittiğinden dert yandı.

Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Ülkemizde eş zamanlı çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken  birçok ünlü isim, söndürülme çalışmalarına bizzat katkıda bulunuyor.  Çukur dizisinde "Emrah Komiser" karakteriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisindeki başarılarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Alperen Duymaz, Instagram hesabından paylaştığı video ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.

NEFES NEFESE KALDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Instagram hesabından canlı yayın açan 28 yaşındaki oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı. "Tankerlerde sular bitti, ormanımız yanıyor. " diyen Duymaz, paylaşımıyla olumlu tepkiler aldı. 

Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'da takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'da takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT