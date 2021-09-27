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Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da Soner karakterine hayat veren Halil Babür'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu?

Yeni sezona ayrılıklarla başlayan Son Yaz dizisinden  Şebnem Dönmez, Emre Karayel, Olgun Toker ve Erdem Şanlı ayrılmış yerlerine Birce Akalay ve Sancaktar ailesi dahil olmuştu. Dizinin yeni sezonuna Soner'in ailesi dahil olurken Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde...

SON YAZ SONER ÖLÜYOR MU? SON YAZ'IN SONER'İ HALİL BABÜR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son bölümde yaşananlar dizi severleri şoke etti. Son Yaz'ın son bölümünde  Soner'in Sancaktar ailesine rest çekti ve Naz ile evlenmesi üzerine Soner'in abisi Cihan Sancaktar Soner'in yerine Mertoğlu'na uçurdu. Oteli basan Mertoğlu'nun adamları Soner'i vurmayı başardı.

Soner ile Naz'ın evliliğinin dizide devam etmeyeceğini düşünen hayranları ayrıca dizinin son bölümünde Soner'e veda eder gibi konuşmaları da Halil Babür'ün diziden çıktığı iddialarını doğurdu. Ancak yapımdan ya da Halil Babür'den bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu?

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