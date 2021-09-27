Yeni sezona ayrılıklarla başlayan Son Yaz dizisinden Şebnem Dönmez, Emre Karayel, Olgun Toker ve Erdem Şanlı ayrılmış yerlerine Birce Akalay ve Sancaktar ailesi dahil olmuştu. Dizinin yeni sezonuna Soner'in ailesi dahil olurken Son Yaz Soner ölüyor mu? Son Yaz'ın Soner'i Halil Babür diziden ayrılıyor mu? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde...

SON YAZ SONER ÖLÜYOR MU? SON YAZ'IN SONER'İ HALİL BABÜR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son bölümde yaşananlar dizi severleri şoke etti. Son Yaz'ın son bölümünde Soner'in Sancaktar ailesine rest çekti ve Naz ile evlenmesi üzerine Soner'in abisi Cihan Sancaktar Soner'in yerine Mertoğlu'na uçurdu. Oteli basan Mertoğlu'nun adamları Soner'i vurmayı başardı.

Soner ile Naz'ın evliliğinin dizide devam etmeyeceğini düşünen hayranları ayrıca dizinin son bölümünde Soner'e veda eder gibi konuşmaları da Halil Babür'ün diziden çıktığı iddialarını doğurdu. Ancak yapımdan ya da Halil Babür'den bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmedi.