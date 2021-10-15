Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'a teklif yağıyor! O diziyle anlaştı!

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki dizilerden olan, başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Birce Akalay, Hafsanur Sancaktutan olan Son Yaz FOX TV ekranlarına damga vurdu. Dizinin bitecek olduğu haberi hayranlarını üzerken sosyal medya üzerinde bitmemesi için paylaşımlar yapıldı. Ancak dizi devam etmedi ve geçtiğimiz günlerde 26. bölümle final yaparak izleyiciye veda etti.

DİJİTAL PROJEDE YER ALACAK

Dizinin bitmesinin ardından Akgün karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alperen Duymaz'a teklif yağmaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu uzun zamandır dijital proje çekmek istediği için Gold Film’den gelen teklife sıcak baktı.

Alperen Duymaz, usta yapımcı Faruk Turgut’un beIN Connect için çekeceği “Erkek Severse” adlı dizisi için anlaşma sağladı.

Alperen Duymaz’ın Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile kamera karşısına geçtiği “Son Yaz” dizisi 26. bölümde final yapmıştı. Aslı Zengin'in yazdığı dizinin yönetmenliği Ömür Atay'ın üstleneceği öğrenilirken henüz kadın başrol oyuncusunun belli olmadığı bildirildi.

ALPEREN DUYMAZ BİYOGRAFİSİ

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim almakta olup 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

2015 yılına gelindiğinde Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı. Çekimler sonrasında kabul edilmesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alarak başarılı oyunculuğuyla da birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim haline gelmiştir. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte yüksek reyting getiren projede yer almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin bitmesinin ardından yeni bir projeyle daha izleyicisinin karşısına geçmiş ve Acı Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendini göstermiştir.

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Alperen Duymaz kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?