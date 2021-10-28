Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın Erkek Severse dizisindeki partneri belli oldu! Merakla beklenen o isim kim?

FOX TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Son Yaz dizisinde Akgün karakteriyle izleyiciler tarafından oldukça sevilen oyuncu Alperen Duymaz'a teklifler yağıyordu. Teklifleri değerlendiren oyuncu Erkek Severse isimli yeni bir dijital dizi için anlaşma yaptı. Alperen Duymaz'ın dizideki partneri belli oldu.

Gold Film'in beIN CONNECT için çekeceği "Erkek Severse" adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Ömür Atay'ın yöneteceği, Aslı Zengin'in yazdığı dizide Alperen Duymaz bir online alışveriş sitesinin sahibi olan Kenan'a hayat verecek. "Erkek Severse" dizisinin kadın başrol karakteri Zeynep'e kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Rolün sahibi belli oldu.

MERAKLA BEKLENEN İSİM BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkek Severse'de Alperen Duymaz'ın partneri Büşra Develi oldu. Güzel oyuncu dizide eşinden boşanmış, 2 çocuğuyla ayakta kalma savaşı veren bir kadını oynayacak.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 4 kız kardeştirler. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır.

Büşra Develi kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim almakta olup 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

2015 yılına gelindiğinde Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı. Çekimler sonrasında kabul edilmesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alarak başarılı oyunculuğuyla da birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim haline gelmiştir. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte yüksek reyting getiren projede yer almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin bitmesinin ardından yeni bir projeyle daha izleyicisinin karşısına geçmiş ve Acı Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendini göstermiştir.

Alperen Duymaz kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?