Son Yaz'ın Canan'ı diziye veda ettiğini duyurdu! Funda Eryiğit'in paylaşımı hayranlarını üzdü

FOX TV'nin ilgiyle izlenen başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Son Yaz' dizisi geçtiğimiz hafta sezona ara verdi.

CANAN'IN ÖLÜMÜ KESİNLEŞTİ

Dizinin sezon finalinin son sahnesinde Ali Atay'ın canlandırdığı Selim Kara'nın eşi Canan vuruldu. Ölüp ölmediği kesinleşmeyen Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit'ten gelen veda mesajıyla ölümü netleşerek Eryiğit'in diziden ayrıldığı belli oldu.

VEDA MESAJI

36 yaşındaki başarılı oyuncu Funda Eryiğit, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı "Hoşça kalın" notuyla paylaşırken şu sözlere yer verdi:

“Final bölümünü izlerken ben de çok hüzünlendim, son sahnede ben de ağladım. Canan öldü fakat isterim ki, kendisi hayalini gerçekleştirememiş olarak kalmasın aklınızda. Şöyle hatırlayın onu mesela: Canan ofisini açmış, cübbesini giymiştir. Davaya giderken, Yağmur ve Altay okuldan dönünce ya da ailesinin bir şeye ihtiyacı olduğunda rahatlıkla eve girebilsinler diye anahtarı saksının altına bırakmıştır. Erken çıkması gerektiği için Selim’den çiçekleri sulamasını rica etmiştir. Selim kesin söylenir ama yine de sular ve Canan Selim’i hep sever. O3 Medya’ya çok teşekkürler. Selim Bağcı’ya ve bütün ekibe, bütün oyuncu arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Yolları açık olsun. Stresi, keyfi, neşesi, zorluğu, emeği, tüm anılarıyla hayatımda önemli bir yerde olacak Son Yaz. Diziyi seven, sahiplenen tüm seyircilere sevgiler, öpücükler. Hoşça kalın.”

Paylaşımın altı takipçilerinden gelen yorumlarla doldu. İşte onlardan bazıları:

"Canan kara tanıdığım en güçlü en fedakâr en asil kadınlar arasında başta olacak hep.Bize umudu,aşkı, sevgiyi, dinlemeyi öğrettin canan. Canandan ayrılmak çok zor umarım gittiği yerde denizi ile çok mutludur. Bizim hayatlarımızdan bir Canan kara geçti. Hoş kal hoşça kal canan kara."

"İyi ki seni tanımışım, iyi ki seni desteklemişim, iyi ki seni sevmişim, iyi ki varsın güzel kalpli kadın. Seni çok ama çok seviyoruz Seninle gurur duyuyoruz"

"Karakterini sevmiştik çok da benimsemiştik ama ayrılıklar da sevdaya dahil derlermiş. Bundan sonra söylenecek tek şey yolun açık olsun demek olur. Hoşça kal"

"Son Yaz dizisinde olduğun için bize güzel bir seyir zevki yaşattığın için sana çok teşekkürler ediyoruz. Hoşça kal Funda Eryiğit. Hoş kal Canan Kara..."

"Gittiğin için istediğim kadar gözyaşı dökebilirim. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen o seriyi bizimle bitirmeyi tekrar dene çünkü sensiz devam edemeyiz"