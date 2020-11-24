Romantik şarkıların prensi olarak olarak anılan ve geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'un başka bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Uzun yıllardır yalnız olan Hakan Altun sonunda hayatının aşkını buldu. Kısa süre önce Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'un yeni sevgilisi oyuncu Gonca Vuslateri çıktı.

Aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismi ele veren ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar oldu.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansımıştı.