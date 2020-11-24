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  3. Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan aşk iddiası sosyal medyada da gündem oldu. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı konuşulan Hakan Altun gönlünü başka bir güzele kaptırdı. Bu gizemli sevgilinin kim olduğu merak edilirken Hakan Altun'un oyuncu Gonca Vuslater'i ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Romantik şarkıların prensi olarak olarak anılan ve geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'un başka bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. 

Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Uzun yıllardır yalnız olan Hakan Altun sonunda hayatının aşkını buldu. Kısa süre önce Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'un yeni sevgilisi oyuncu Gonca Vuslateri çıktı.

Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismi ele veren ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar oldu.

Son yılların bomba aşkı patladı! Hakan Altun'un sevgilisi bakın kim çıktı?

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansımıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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