Son zamanların trend tatlısı ‘lokma’

Son zamanların trend tatlısı olan "lokma" furyasına Eyüpsultan'da hizmete başlayan Ottoman Lokmacısı da eklendi.

Tatlı piyasasında son trend olan lokma işletmelerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Genellikle gençlere hitap eden lokma tatlısının en önemli özelliğinin şerbetsiz oluşu ve içerisine konulan çikolatası olduğunu söyleyen Ottoman Lokma işletmecisi Abdullah Eker, yağda pişen hamurun yağ çekmemesi gerektiğini belirtti. Eker, "Lokma trendine biz de uyduk. Bunu biraz daha sembol haline getirip, eski geleneklerimizden oluşturup Ottoman Lokma isminde Eyüpsultan'da birinci şubemizi açtık. Hamurumuz yağda piştiği için yağ çekmemesi önemli. Bunun dışında bir de şerbeti kesip, çikolatalarla daha az bir şekilde kalori ve artı enerji sağlayıp yeni trende eklemek istedik. En önemlisi hamurumuzun kıvamı, mayalanması ve sonrasında 7 dakikalık pişme süreci var. Pişme sürecini atlattıktan sonra dolumları, çikolatası, üzerlerine şekerlemeleri yapılıp servis ediliyor. Her akşam makinalarımızın temizlenmesi, günlük çikolataların değişimi, taze hamurun olması onun dışında tezgahlarımızın, pompalarımızın, makinalarımızın temizliği her akşam yapılıyor" dedi.

