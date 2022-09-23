SONAR Araştırma sordu, halk yanıtladı! En başarılı AK Partili büyükşehir belediye başkanları belli oldu!

SONAR Araştırma 1 Haziran - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmanın detaylarını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum'da gerçekleştiren çalışmada ilçelerde yaşayan 500 kişi ile telefon üzerinden, bazı ilçelerde ise yüz yüze anket yöntemiyle yapılan çalışmada belediye başkanlarının durumları masaya yatırıldı.

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EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Türkiye Geneli AK Partili Büyükşehir belediye başkanlarının en beğenilen hizmetleri ve başarı oranlarına ilişkin çalışmada, "Genel olarak düşündüğünüzde büyükşehir belediye başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?" Büyükşehir Belediye Başkanınızın en beğendiğiniz icraatı/ hizmeti nedir? " soruları soruldu.

İŞTE SIRALAMA

İşte en başarılı AK Partili belediye başkanları ve yaptıkları icraatları:

1- Mehmet Sekmen ( Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Hayvan borsası, Kentsel dönüşüm alanları

2 - Tahir Büyükakın ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Sosyal yardımlar /hizmet binaları, ulaşım hizmetleri

3 - Alinur Aktaş ( Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Ulaşım hizmetleri, çevre temizliği ve düzenlemesi

4- Fatma Şahin ( Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Yol, asfalt çalışmaları, çevre temizliği ve düzenlemesi

5 - Uğur İbrahim Altay ( Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

6 - Murat Zorluoğlu ( Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

7 - Memduh Kılıç - (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

8- Osman Zola ( Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

9 - Zeynel Abidin Beyazgül ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

10 - Yücel Yılmaz ( Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı)