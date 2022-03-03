Manşet Haberleri

En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

Sonar Araştırma vatandaşın nabzını tuttu! AK Partinin en başarılı 10 belediye başkanı belli oldu! İlk sıra beklendiği gibi...

Ahmet Hakan, Batılı ülkelerin Rusya yaptırımlarını değerlendirdi: Batı dediğiniz yer de aslında çok matah bir yer değil

Barış istediler! Rusya'da savaş karşıtları yaka paça gözaltına alınıyor!