Sonar Araştırma vatandaşlara sordu! "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" Adayların oyları bir hayli şaşırttı

Sonar Araştırmanın 2022 Mayıs ayına ilişkin Türkiye Geneli Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 6-12 Mayıs tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Konya, Ankara, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 2 bin 840 kişiyle yapılan ankette cumhurbaşkanı seçimleri soruldu.

VATANDAŞLAR TERCİHİNİ YAPTI

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı tercih edecekleri vatandaşlara soruldu. Bu kapsamda yöneltilen," Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda ilginç sonuçlar çıktı.

İLK SIRADA DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.2'lik oy oranıyla tüm adayları geride bırakırken her fırsatta cumhurbaşkanı adayı olmadığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda istekli olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı.

İŞTE ADAYLARIN ALDIKLARI OY ORANLARI

Kararsız seçmen ve hiçbir adayı tercih etmeyenlerin oylarının orantısal olarak dağıtılması sonucu adayların aldıkları oy oranı şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,2

Mansur Yavaş: Yüzde 15,7

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 12.5

Meral Akşener: Yüzde 8

Selahattin Demirtaş: Yüzde 4.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 3.9

Devlet Bahçeli: Yüzde 2.8

Muharrem İnce: Yüzde 2.7

Ali Babacan: Yüzde 1.9

Fatih Erbakan: Yüzde 1.8

Mustafa Sarıgül: Yüzde 1,5

Ümit Özdağ: Yüzde 1,4

Tanju Özcan: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 2.7

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