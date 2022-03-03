Sonar Araştırma'nın son anketi beli oldu! İşte AK Partinin en başarılı 10 belediye başkanı belli oldu! İlk sıra beklendiği gibi... Sonar Araştırma'nın son çalışmasına göre AK Partinin en başarılı belediye başkanı yüzde 61,4'lük oranla Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

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Sonar Araştırma, 10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihlerini kapsayan çalışmasını yayımladı. Belediye başkanlarının başarı oranlarının ölçüldüğü çalışmada biner kişiyle telefon üzerinden anket yapıldı. Çalışmaya göre AK Parti'nin en başarılı 10 belediye başkanı belirlendi. İŞTE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARININ SIRALAMASI Listede en üst sırayı Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen alırken belediye başkanlarının aldıkları oy oranı şöyle: 1 - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ( Yüzde 61,4) 2 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın (Yüzde 56,8) 3 -Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ( Yüzde 53,4) 4 - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Atalay ( Yüzde 52,7) 5 - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz (Yüzde 51,3) 6 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ( Yüzde 50,8) 7 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç (Yüzde 49,6) 8 - Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ( Yüzde 47,3) 9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ( Yüzde 46,1) 10 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 44,7) Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Belediye Başkanımehmet sekmen