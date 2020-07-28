SONAR pandemi sürecindeki en başarılı belediye başkanlarını açıkladı

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarına ulaştırılmasına belediyeler büyük rol oynadı. Vatandaşlara yapılan yardımlar, ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmetlerin yapılması noktasında belediyeler önemli görevler üstlendi. Pandemi süreci hala sürerken SONAR Araştırma Şirketi, salgın süreci boyunca büyükşehir belediyesi başkanlarının performanslarını halka sordu. Vatandaşlara,"Büyükşehir belediye başkanınızın korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltilirken vatandaşların en başarılı bulduğu büyükşehir belediyesi Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun ardından ikinci sırayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip etti. Soyer'i ise üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen izledi.

Pandemi sürecindeki çalışmaları ile destek bulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise listede kendine dördüncü sırada yer buldu. Sıralamada kendine yer bulan diğer belediye başkanları ise şu şekilde:

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: 54,3

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 54,2

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen:53,7

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 52,6

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: 52,1

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: 51,5

EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI: TEVFİK GÖKSU

SONAR'ın anketinde en başarılı ilçe belediye başkanı, yüzde 70.2'lik oranla AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu oldu.

Göksu'nun ardından ilk beşe giren isimler ise

2- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (CHP)

3- Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi (CHP)

4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi (CHP)

5- Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz (AK Parti)

Öte yandan İstanbul ilçe belediyeleri baz alındığında ilk 10'da 5 AK Partili ve 5 CHP'li başkan yer alıyor.