'Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranı daha yüksektir'

ORMAN Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında dikilen fidanların büyük kısmının kuruyacağı iddialarıyla ilgili, "Sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranının çok yüksek olduğu, daha sağlıklı geliştiği ve hızlı büyüdüğü bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz, son 20 yılda dünyadaki orman varlığı azalırken, Türkiye'deki ormanların yapılan çalışmalar sonucu giderek arttığını bildirdi. Türkyılmaz, "Orman varlığını arttırma konusunda dünyaya örnek 180 yıllık 2 asra yakın tecrübesiyle birçok başarıya imza atmış Orman Genel Müdürlüğümüz, bu kez de ağaçlandırma ve orman konularında toplumsal bilinci artırmak üzere yeni bir seferberliğe imza atmıştır. 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefi ile yola çıkan ve geleceğe nefes sloganıyla toplumun tamamından destek bulmuş bu etkinlik için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmesi ise bu emeklerin taçlandırılması adına son derece mutluluk vericidir" dedi.

'FİDANLAR, KÖK FAALİYETLERİ BAŞLAMADAN DİKİLMELİDİR'

Türkyılmaz, fidan dikimi için Kasım ayının uygun olmadığı iddialarıyla ilgili ise "Bu seferberlik, daha yeşil bir Türkiye sevdasıyla toplumun tüm kesimlerinden destek bulmuşken, anlam verilemez şekilde bazı olumsuz yaklaşımların olması üzüntü vericidir. Olumsuz yaklaşımlarla ilgili bilinmelidir ki, ağaçlandırma çalışmalarında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri; fidanların fizyolojik hareketlerinin olduğu zamanda yani vejetasyon döneminde dikilmemesidir. Bunun dışında fidan uyku halinde olduğu dönemlerde dikilebilmektedir. Fidanlarda vejetasyonun başlaması ile birlikte ilk olarak kök faaliyeti başlamakta olduğundan, bu kök faaliyeti ile topraktan su alarak fidanın bütün organlarına su taşınmaktadır. Bu yüzden fidanların dikildiği yerde tutunabilmesi ve kurumaması için kök faaliyetlerinin başlamasından önce fidanlar dikilmelidir" dedi.

'NİSAN AYINA KADAR DİKİLEBİLİR'

Eylül ayından itibaren kök faaliyetinin başladığı nisan ayına kadar, fidan dikilebileceğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Zira sonbaharda dikilen fidanların tutma başarı oranının çok yüksek olduğu, daha sağlıklı geliştiği ve hızlı büyüdüğü bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Ayrıca ormancılıkta fidan dikimi çıplak köklü ve tüplü olarak yapılmakta olup, 11 milyon fidan kampanyasındaki fidanların tamamı tüplü olarak dikilmiştir. Tüplü fidanların zor ekolojik şartlarda bile tutma oranı çok yüksektir. Ülkemizde yıllardır, genelin dışında yöresel olarak fidanların hangi tarihte dikilmeye başlanacağı ve hangi tarihten sonra dikilmeyeceği net olarak bilinmektedir. Durum böyleyken 11 Kasım'da fidan dikilmeyeceği yönünde bilgi ve iddialar bilimsel gerçekler ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA