Sonbahar’da erik ve armut ağacı çiçek açtı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen armut ve erik ağacının Eylül ayında çiçek açması şaşırttı.

Eylül ayı hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde Ürgüp'te farklı bahçelerde bulunan armut, elma ve erik ağaçları sonbaharda çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken armut ve erik ağacının Eylül ayında çiçek açması görenleri şaşırtıyor. Ürgüp Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda bahçe sahibi olan Mustafa Korkmaz yaptığı açıklamada Ürgüp'te yaşanan dolu felaketinin ardından bahçemde bulunan erik ve armut ağaçlarının çiçek açması bizleri şaşırttı dedi. Korkmaz, "20 - 22 Ağustos tarihleri arasında Ürgüp'te bir dolu felaketi yaşandı. Ürgüp merkez ağırlıklı olduğu için Ürgüp merkezdeki çiftçilerimiz bu konuda zarar gördü. Şuanda bulunduğumuz meyve bahçemde yüzde 90 meyvelerim elmalarım, eriklerim, armutlarım zarar gördü. Benimle beraber diğer çiftçilerimizde aynı zararı gördüler, onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aksine bir olay yaşandı bu sene, 68 yaşındayım ömrümde böyle bir olay görmedim. Yaklaşık 20 - 25 gün geçti dolu afetinden sonra. Ağaçlarımız yenilenme başladı, çiçek açtı elma, erik, armut ağaçlarında göründüğü üzere. Belki meyvesi oluşmayacak ama iklim değişikliğinin bir ihtimal etkisini yaşıyoruz. Mevsimlerin değişmesi belki bu durumu getirdi. Sadece benim bahçemde değil diğer komşularımın bahçesinde de bu olay yaşanıyor. Domates ve biberlerde kendisini tazelemeye çiçek açmaya başladı ama şaşırtıcı olan da meyve ağaçlarında ki olay sanki yeniden meyve açacak gibi olması hayret edilmeyecek gibi değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA