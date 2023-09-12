Sonbaharda tatilin adresi kaplıcalar

Kütahya'daki kaplıcaların, sonbaharda dinlenmenin ve yenilenmenin adresleri arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Kütahya'nın şifa bölgesi Ilıca Kaplıcalarında faaliyet gösteren termal otelin eylül ayında da yüzde yüz kapasite ile hizmet vereceği belirtildi.

Otel Müdürü Mustafa Özbaş, yaptığı açıklamada, "Termal otelimiz yaz aylarında yüzde yüz kapasite ile çalıştı. Sonbahara girdiğimiz bu günlerde otelimiz yine yüzde yüz kapasite ile hizmet veriyor. Eylül ayının sonuna kadar da dolu olacak. Termal suyumuz romatizmal hastalıklar başta olmak üzere sporcu yaralanmaları ile iç ve dış menüsküs yırtıklarına şifa olmaktadır. Bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın temiz hava almaları ve huzur içinde bayram tatillerini geçirmeleri için kaplıcalara gelmelerini tavsiye ediyorum. Kaplıcanın bulunduğu yerleşim alanlarının dört bir yanı ormanlarla kaplı, adeta oksijen deposu. Harlek Termal Otel'in sınırları içerisinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz müşterilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)