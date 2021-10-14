Sondaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sondaj İşçisi Maaşları, Sondaj İşçisi İş İlanları

Sondaj İşçisi görev tanımı nedir, Sondaj İşçisi ne iş yapar, Sondaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sondaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sondaj İşçisi Tanımı;Kuyu açma ve sondaj makineleri operatörleri ve ilgili çalışanlar; kuyu kazmak, kaya örnekleri, sıvı madde ve gaz çıkarmak veya diğer çeşitli amaçlar için kullanılan sondaj makinelerini ve ilgili teçhizatı konumlandırır, montajını yapan kişidir.

Sondaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sondaj İşçisi Maaşları

Sondaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.200- TL’dir. En düşük Sondaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sondaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sondaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Sondaj İşçisi Ne İş Yapar?

Sondaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Kuyu açma ve sondaj makineleri operatörleri ve ilgili çalışanlar; kuyu kazmak, kaya örnekleri, sıvı madde ve gaz çıkarmak veya diğer çeşitli amaçlar için kullanılan sondaj makinelerini ve ilgili teçhizatı konumlandırır, montajını yapan kişidir.

Sondaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Sondaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sondaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8113.16 olarak belirlenmiştir



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