Sondakika.. Merkez Bankası faizleri yeniden arttırdı! İşte yeni faiz oranları!

Son dakika Ekonomi Haberi.. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 4. kez bugün toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'e yükseltti.
Son dört ayda politika faiz yüzde 250'den fazla arttı!
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen Erkan’ın yönetimdeki ilk toplantıda (22 Haziran 2023) faiz oranı yüzde 8,5’ten 27 ay sonra ilk kez 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltildi.
İkinci Kurul toplantısında (20 Temmuz 2023) faiz, yüzde 15’ten 250 baz puan artışla yüzde 17,5’e çıkartıldı.
Ve üçüncü toplantıda ise (24 Ağustos 2023) faiz oranı yüzde 17,5’ten 750 baz puan artışla yüzde 25 düzeyine yükseltildi.
Bugünkü kararla birlikte politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine getirildi.
Erkan, başkanlığında geçen son 4 ayda politika faizi yüzde 250'den fazla artmış oldu.
Merkez Bankasının faiz kararına Dolar, Euro ve altının tepkisi ne oldu?
İşte piyasalarda son durum:
Güne 27,04 TL'den başlayan Dolar 27,07 TL'den,
28,79 TL'den başlayan Euro 28,83 TL'den,
33,40 TL'den başlayan Sterlin 33,19 TL'den,
18,23 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,31 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 27,03 TL'den, Euro 28,99 TL'den, Sterlin 33,54 TL'den, Japon Yeni ise 18,22 TL'den işlem görmüştü.
Ayrıntılar geliyor...
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