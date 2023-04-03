Sondre Olaus Solas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Olaus Solas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Olaus Solas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Olaus Solas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Olaus Solas 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Olaus Nøttingnes Solås şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Olaus Solas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sondre Olaus Solas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start Kristiansand II futbol takımında oynamaktadır. IK Start Kristiansand II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sondre Olaus Solas'nin IK Start Kristiansand II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sondre Olaus Solas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Olaus Solas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Olaus Solas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Olaus Solas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2018 yılında IK Start Alt.

1 Ocak 2019 yılında IK Start II

Sondre Olaus Solas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Olaus Solas şuan IK Start Kristiansand II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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