Sondre Rossbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Rossbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Rossbach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sondre Rossbach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sondre Rossbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Rossbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Rossbach

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Rossbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Rossbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Rossbach 7 Şubat 1996 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sondre Løvseth Rossbach şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Rossbach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pando yapmaktadır. Sondre Rossbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sondre Rossbach'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sondre Rossbachboyu ve yaşı kaç

Sondre Rossbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sondre Rossbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sondre Rossbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Rossbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2013 yılında Odds BK

26 Ağu 2022 yılında Vålerenga

31 Aralık 2022 yılında Odds BK

25 Ocak 2023 yılında Degerfors

31 Aralık 2023 yılında Odds BK

Sondre Rossbach kimdir

Sondre Rossbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Rossbach şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Urædd (-2010), Odd Grenland (-3/2013)

Sondre Rossbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sondre Rossbach nereli

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