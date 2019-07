Soner Arıca Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONER ARICA KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Şubat.1966

Soner Arıca kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Pop Şarkıcısı, Dizi Oyuncusu, Yazar

Soner Arıca doğum yeri : Fatsa, Ordu

SONER ARICA BİYOGRAFİSİ

Soner Arıca, 1966 doğumlu ünlü ses sanatçısı, oyuncu ve eski manken. Mankenlikle başladığı kariyerine pop şarkıcısı olarak devam eden Arıca, bunun yanısıra reklam filmlerinde ve dizilerde oynadı. Şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45kliple, bu alanda bir rekora imza atan Arıca, aynı zamanda ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. Levent İnanır adıyla bilinen Levent Arıca (d. 1962) abisidir.

Soner Arıca, 5 Şubat1966’da yedi kardeşin en küçüğü olarak Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Fatsa’da Sakarya ve Dumlupınar ilkokullarında okuyan Arıca, orta öğrenimini de Fatsa Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimi için geldiği İstanbul’da Şişli Koleji'ni bitirdi ve Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimi sırasında TRT gençlik korosunda ilk müzik eğitimini aldı. Daha sonra Engin Cezzar yönetimindeki Tiyatro Eğitim Stüdyosu’nda kısa dönem çalışmalar yapan Arıca, reklam ve oyunculuk teklifleri almaya başladı ve 25 reklam filminde oynadı. 1986 yılında profesyonel olarak mankenliğe başlayan Soner Arıca’nın podyum macerası 5 yıl sürdü. Ayrıca mankenlik yaptığı dönemde bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak çalıştı.

1988 yılında müzik alanındaki çalışmalarına hız veren Arıca, önce Melih KibarOkulu'nda keyboard ve solfej dersleri aldı. Sonrasındaysa Belkıs Aran ve Timur Selçuk’tan aldığı şan ve solfej dersleri ile kendini geliştirmeye devam etti. Kariyerine şarkı söyleyerek devam etmek isteyen Soner Arıca, mankenlik kariyerine tamamen son verdi ve 1992’de ilk albümü "Bir Umut"’u çıkardı. Albümdeki bütün şarkıların sözleri kendisine ait olan Soner Arıca, müziğini de kendisi yaptığı Sen Türküler Söyle adlı parçayla tanındı. Yeni albüm çalışmalarına devam eden Arıca, 1994 yılında ise "En Güzel Serüven" adlı albümü çıkardı. Bu albümde 11 parçanın 10'unun sözleri kendisine ait olan Arıca, özellikle slow parçalarıyla büyük ilgi gördü. 1995 yılında çıkardığı "Yaşıyorum" adlı albümüyle başarısını pekiştirdi ve 1996 yılında sevilen 4 parçasından oluşan "Yalvarma" adlı maxi single’ı piyasaya sürdü.

Aynı dönemde Popsi adlı dergide haftalık yazılar yazan Soner Arıca, 1997 yılında sokak çocuklarına yardım amacıyla yaptığı çıplak fotoğraflarından oluşan takvimle de ilgileri üzerine çekti.

Müzik kariyerine 1997’de çıkardığı "Herşey Yolunda", 1998’de çıkardığı cover parçalardan oluşan "Sen Mutlu Ol" ve 1999’da çıkardığı "Şarkılar Var" isimli albümleriyle devam eden Arıca, böylece kendisine müzik sektöründe kalıcı bir yer edindi. 2000 yılında TRT için çekilen "Kurşun Kalem" isimli tv dizisinde ilkoyunculuk deneyimini yaşayan sanatçı, 2001 yılında "Kusursuz Aşk" adlı altıncı albümünü çıkardı. 2002 yılında 10 parçadan oluşan Remix albümünü yayınladı ve yine sokak çocukları yararına ikinci bir takvim çıkardı. Ayrıca 2002 yılında Bursa’da özel bir tiyatroda "Love Story" adlı bir oyunda başrolde oynadı.

2003 yılında "Aşkla Dolu Best of Soner Arıca" adlı albümünü çıkartan sanatçı, bir de Burçlar takvimi hazırladı. 2004 yılında "Hatıram Olsun" albümü çıkardı ve Fransızca öğrenmek için birkaç ay boyunca Fransa’da yaşadı. 2005 yılında "Benim Adım Aşk" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve aynı yıl, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Belki’de Hiç Unutmadım" adlı romanını yayımladı.

Soner Arıca, 2006 yılında çıkardığı "Bu Yaz Biz" adlı remix albümü de dahil olmak üzere, şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple de bu alanda bir rekora sahip. Sanatçı 2007 yılında çıkardığı Seni Seviyorum adlı single parçası ile müzik kariyerine devam ediyor.

2008 yılında gerçek anlamda ilk profesyonel tiyatro oyunculuğuna Abdullah ŞahinTiyatrosu'nun Çılgın Yenge oyunu ile adım attı. Abdullah Şahin ve Aydan Şenerile başrolleri paylaştığı bu oyunda 2 sezon tiyatro sahnesine çıktı. 2009 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda ikinci oyun Üvey Karım'da bir sezon başrolde oynadı. 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigâr'da bir sezon başrolde oynadı. 2012 yılında Adım Tiyatro'da Padişah-ı Osman'da bir sezon başrolde oynadı.



Albümleri :

1992 - Bir Umut

1994 - En Güzel Serüven

1995 - Yaşıyorum

1996 - Yalvarma (Maxi Single)

1997 - Herşey Yolunda

1998 - Sen Mutlu Ol (Maxi Single)

1999 - Şarkılar Var

2001 - Kusursuz Aşk

2002 - Remix

2003 - Aşkla Oldu - Best Of Soner Arıca

2004 - Hatıram Olsun

2005 - Benim Adım Aşk

2006 - Bu Yaz Biz (Maxi Single)

2007 - Seni Seviyorum (Single)

2008 - Sallan (Single)

2010 - Yarın Her Şey Değişebilir

2011 - Ödül - Neredeydin (Single)

2012 - Şarkılar Aşkı Söyler

2013 - Başka İklimin Çiçekleri

2014 - İyisi Geliyor (Single)

2015 - Yapboz (Single)

2016 - Saklı (Single)

2016 - Bir Yanım Gitti (Single)

2016 - Aşkın Saniyesi (Single)