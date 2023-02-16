Soner Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soner Birinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soner Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soner Birinci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soner Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soner Birinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soner Birinci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soner Birinci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soner Birinci 17 Ocak 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soner Birinci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Soner Birinci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soner Birinci'nin Karşıyaka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soner Birinciboyu ve yaşı kaç

Soner Birinci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soner Birinci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Soner Birinci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soner Birinci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zeytinburnuspor

19 Ağu 2011 yılında Pendikspor

31 Ağu 2013 yılında Şekerspor

13 Aralık 2013 yılında Pendikspor

24 Ocak 2014 yılında Çıksalın Spor

30 Haziran 2014 yılında Pendikspor

28 Ağu 2014 yılında Sandıklıspor

30 Haziran 2015 yılında Pendikspor

19 Ağu 2015 yılında A. Selçukspor

23 Ağu 2016 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2017 yılında A. Selçukspor

23 Ağu 2017 yılında Kırklarelispor

1 Ağu 2018 yılında Van BBSK

10 Ocak 2020 yılında Osmaniyespor FK

9 Ağu 2021 yılında Fethiyespor

21 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2022 yılında Isparta 32 Spor

7 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Karşıyaka

Soner Birinci kimdir

Soner Birinci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soner Birinci şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zeytinburnuspor (2005-2010)

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Soner Birinci nereli

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