Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısı olan Soner Kip O Ses Türkiye final gecesinde araştırılmaya başlandı. Peki Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye Soner Kip nereli? Kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

SONER KİP KİMDİR?

Soner Kip, 23 yaşında ve Tekirdağ Malkara'da yaşıyor. Düğünlerde ve mekanlarda canlı müzik ile solistlik yaptığını söyleyen yarışmacısı, müziğe 6 yaşında başlamış. Babasının gırtlak kanseri olması sonrasında ailenin geçimini üstlenmek zorunda kalmış.

O Ses Türkiye Kör seçmelerde "Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?" şarkısı ile bütün jüri üyelerini döndüren Soner Kip, Beyazıt Öztürk'ü seçti.

Bir sonraki turda takım için düelloda Hatice Sezen Medine ile sahne aldı. "Vazgeçtim" şarkısını söyleyen ikili arasından Beyaz tarafından sonraki tura geçirildi.

SONER KİP'İN HAYA HİKAYESİ

O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Soner, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünyaya geldi.

2012 yılında ATV'de yayınlanan Bir Şarkısın Sen'in minik yarışmacılarından biriydi. Seslendirdiği sanat müziği eserleri ve sesiyle herkesi büyüledi.

Babası bir trafik kazası sonucu çalışamayacak durumda olduğundan okulu bırakmak zorunda kaldı. Çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış ve çalıştığı yerde akşamları şarkı söylemeye başladı.

Elemelere katılmak için cep telefonunu düşük bir modelle değiştirmiş ve o parayla yarışmaya geldi.

Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona 'kafanı kullan' sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı, ''Nasıl geçiniyorsunuz?'' sorusuna Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde cevap verdi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER 2020?

O Ses Türkiye yarı final gecesinde, sms oylaması sonucunda finale kalan 6 yarışmacı belli oldu.

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER 2020?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ise Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.

"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.

İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı "Dansöz" filmi dışında "Nihavent Mucize" adlı sinema filminde, "Biz Size Aşık Olduk" ve "Karım ve Annem" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Aktüel Dergisi'nde "Kardan Adam" başlığı altında köşe yazıları yazdı. Talk Show'u kendisine pek çok ödül kazandırdı. Standup'ı denedi.