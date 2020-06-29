Soner Sarıkabadayı baba olmaya hazırlanıyor!

2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanan Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.

Sarıkabadayı’nın Lopez’e 40 bin TL değerinde pırlanta yüzük aldığı da öğrenildi.



Ne zaman evleneceği merak konusu olan çiftten sürpriz bir haber geldi.

Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

SONER SARIKABADAYI KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Aralık.1978 Soner Sarıkabadayı kaç yaşında :Kilo & Boy :Burcu : Yay Meslek : Besteci, Pop Şarkıcısı Soner Sarıkabadayı doğum yeri : Kahramanmaraş

SONER SARIKABADAYI BİYOGRAFİSİ

Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'da Güngör ve Hasan çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Perihan ve Zafer adında 2 kardeşi vardır. 4 yaşına kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin’e taşındılar. Babasının Mersin’de eczacı olması sebebiyle çocukluğu orada geçti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Boyunun 1.85 olması nedeniyle lise yıllarında basketbola merak saran Sarıkabadayı, müziğe o yıllarda ilgi duydu. Liseden sonra üniversiteye hazırlandığı sene ayağını burktuğu için ve evde kendiyle yalnız kaldığı sırada şarkı sözü yazmaya başladı.Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazanınca İstanbul’a taşındı. Müzik sevgilisi ağır basınca aynı okulun klasik gitar bölümüne geçti. Ertesi yıl tekrar üniversite sınavına giren Soner Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü’nü kazandı ve 2008 yılında okulunu bitirdi.Bir dönem Sibel Can’ın orkestrasında gitar çalan Soner Sarıkabadayı adını ilk olarak BBG yarışmasından çıkan Mersin’li Tarık için yazdığı “Gümbür Gümbür” şarkısıyla duyurdu.Daha sonra Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz ve Alişan gibi isimlere bestelediği şarkılarını verdi. Murat Dalkılıç’a verdiği “Kasaba” ve Sertab Erener’in söylediği “Bu Böyle”, “Açık Adres”, “Koparılan Çiçekler”le şarkıları dillere dolandı.İlk albümü “Kara”yı 2001 yılında çıkardı. Soner Sarıkabadayı, adını Sertab Erenerve Murat Dalkılıç gibi sanatçılara verdiği bestelerde duyurdu. Ardından da 2009 yılında piyasaya çıkardığı “Buz” albümüyle yükselişe geçti. 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürdü.Soner Sarıkabadayı 2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV’den “En İyi Beste Ödülü”nü aldı.17 Nisan 2015 tarihinde yeni çıkardığı "Unuttun mu Beni" adlı single'ı için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerinden evinden canlı yayın ile sevenleri ile paylaştı.

.Albümleri :

2001 - Kara2009 - Buz2010 - Pas2010 - Sadem2011 - Seveni Arıyorum2011 - İtiraz2011 - Tuzlu Su2012 - Trio2012 - İnsan Sevmez Mi? (Tekli)2013 - Kutsal Toprak (Tekli)2014 - Yara Bandı (Tekli)2015 - Unuttun mu Beni (Tekli)

Ödülleri :

2008 - Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği

2008 - 37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

2008 - Avrupa Gazeteciler Derneği/Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

2008 - Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü / Uçurum

2009 - 16.Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı/Kasaba

2009 - 16. Kral Tv 2009 yılı En İyi Beste Açık Adres

2009 - Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü/Buz

Soner Sarıkabadayı’nın hit şarkıları:

Bu Böyle (Sertab Erener)Uçurum, Sallana Sallana, Her şeyi Yak, İki Medeni İnsan (Murat Boz)Kasaba, La Fontaine (Murat Dalkılıç)Mantık Evliliği (Demet Akalın)Anladın Sen Onu (Sibel Can)Vesile (Gönen)İnşallah, İsabet Olmuş (Altay)Yeminliyim, Tövbesi Yok (Alişan)Annem Kızıyor, Aşka Nezaket, Pembe (Berdan Mardini)Gitarist, Gümbür Gümbür, Güller Benim, Nazar, Alev Alev (Tarık)Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (Seren Serengil)