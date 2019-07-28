Soner Sarıkabadayı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SONER SARIKABADAYI KİMDİR?
Doğum tarihi : 08.Aralık.1978
Soner Sarıkabadayı kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Besteci, Pop Şarkıcısı
Soner Sarıkabadayı doğum yeri : Kahramanmaraş
SONER SARIKABADAYI BİYOGRAFİSİ
Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'da Güngör ve Hasan çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Perihan ve Zafer adında 2 kardeşi vardır. 4 yaşına kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin’e taşındılar. Babasının Mersin’de eczacı olması sebebiyle çocukluğu orada geçti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Boyunun 1.85 olması nedeniyle lise yıllarında basketbola merak saran Sarıkabadayı, müziğe o yıllarda ilgi duydu. Liseden sonra üniversiteye hazırlandığı sene ayağını burktuğu için ve evde kendiyle yalnız kaldığı sırada şarkı sözü yazmaya başladı.
Yıldız Teknik Üniversitesiİktisat Bölümü’nü kazanınca İstanbul’a taşındı. Müzik sevgilisi ağır basınca aynı okulun klasik gitar bölümüne geçti. Ertesi yıl tekrar üniversite sınavına giren Soner Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü’nü kazandı ve 2008 yılında okulunu bitirdi.
Bir dönem Sibel Can’ın orkestrasında gitar çalan Soner Sarıkabadayı adını ilk olarak BBG yarışmasından çıkan Mersin’li Tarık için yazdığı “Gümbür Gümbür” şarkısıyla duyurdu.
Daha sonra Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz ve Alişan gibi isimlere bestelediği şarkılarını verdi. Murat Dalkılıç’a verdiği “Kasaba” ve Sertab Erener’in söylediği “Bu Böyle”, “Açık Adres”, “Koparılan Çiçekler”le şarkıları dillere dolandı.
İlk albümü “Kara”yı 2001 yılında çıkardı. Soner Sarıkabadayı, adını Sertab Erenerve Murat Dalkılıç gibi sanatçılara verdiği bestelerde duyurdu. Ardından da 2009yılında piyasaya çıkardığı “Buz” albümüyle yükselişe geçti. 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürdü.
Soner Sarıkabadayı 2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV’den “En İyi Beste Ödülü”nü aldı.
17 Nisan 2015 tarihinde yeni çıkardığı "Unuttun mu Beni" adlı single'ı için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerinden evinden canlı yayın ile sevenleri ile paylaştı.
Albümleri :
2001 - Kara
2009 - Buz
2010 - Pas
2010 - Sadem
2011 - Seveni Arıyorum
2011 - İtiraz
2011 - Tuzlu Su
2012 - Trio
2012 - İnsan Sevmez Mi? (Tekli)
2013 - Kutsal Toprak (Tekli)
2014 - Yara Bandı (Tekli)
2015 - Unuttun mu Beni (Tekli)
Ödülleri :
2008 - Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği
2008 - 37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
2008 - Avrupa Gazeteciler Derneği/Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
2008 - Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü / Uçurum
2009 - 16.Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı/Kasaba
2009 - 16. Kral Tv 2009 yılı En İyi Beste Açık Adres
2009 - Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü/Buz
Soner Sarıkabadayı’nın hit şarkıları:
Bu Böyle (Sertab Erener)
Uçurum, Sallana Sallana, Her şeyi Yak, İki Medeni İnsan (Murat Boz)
Kasaba, La Fontaine (Murat Dalkılıç)
Mantık Evliliği (Demet Akalın)
Anladın Sen Onu (Sibel Can)
Vesile (Gönen)
İnşallah, İsabet Olmuş (Altay)
Yeminliyim, Tövbesi Yok (Alişan)
Annem Kızıyor, Aşka Nezaket, Pembe (Berdan Mardini)
Gitarist, Gümbür Gümbür, Güller Benim, Nazar, Alev Alev (Tarık)
Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (Seren Serengil)
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