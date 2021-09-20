Soneri ne demek, TDK'ya göre Soneri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Soneri ne demek? Soneri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi soneri kelimesi. Peki soneri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre soneri nedir, soneri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Soneri kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Soneri kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SONERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Soneri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Soneri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre soneri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çağırma zili



SONERİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Soneriye bastı. Yarım dakika bekledi. Gelen olmadı.

