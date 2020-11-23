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  3. Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu ve son zamanlarda sosyal medyayı aktif olarak kullanan Songül Karlı kendisine gece yarısı gelen mesajı ifşa etti.

Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde sık sık gündeme gelen Songül Karlı bir süre önce eski eşi tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya katılacağını açıklamıştı. 

Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Yeni bir şarkı yapan ve oğluyla vakit geçiren Karlı yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Karlı kendisine gece yarısı gelen mesajı ifşa etti.

Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Karlı'nın paylaşımında "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu.

Songül Karlı gece gelen mesajı ifşa etti!

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Songül Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptırdığını daha önce açıklamıştı.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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