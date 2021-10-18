Star TV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show programının bu haftaki konukları arasında Songül Karlı var. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Songül Karlı hakkında merak edilenler...

SONGÜL KARLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Songül Karlı 15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 48 yaşında olan şarkıcının 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu vardır. 2012 yılında ise sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına adımını attı. Bugüne kadar 10 müzik albümü olan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülüne layık görüldü. Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

SUNUCULUK KARİYERİ

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX

Su Gibi (2008) FOX

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV

Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV8[1]

Gelinim Mutfakta (2021- ) Kanal D

ROL ALDIĞI PROJELER

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV

ÖDÜLLERİ

1993 21.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

1997 3.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

1998 4.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

1999 27.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

2012 Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri En İyi Kadın Program Sunucusu

2015 Magazin Casusu Ödülleri Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile)