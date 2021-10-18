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Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında olan ünlü sunucu Songül Karlı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Star TV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show programının bu haftaki konukları arasında Songül Karlı var. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Songül Karlı hakkında merak edilenler...

Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

SONGÜL KARLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Songül Karlı 15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 48 yaşında olan şarkıcının 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu vardır. 2012 yılında ise sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına adımını attı. Bugüne kadar 10 müzik albümü olan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülüne layık görüldü. Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
Yalan (1998) İdobay Müzik
Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

SUNUCULUK KARİYERİ

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX
Su Gibi (2008) FOX
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV
Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV8[1]
Gelinim Mutfakta (2021- ) Kanal D

ROL ALDIĞI PROJELER 

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV

ÖDÜLLERİ

1993    21.Altın Kelebek Ödülleri    En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist  
1997    3.Kral Tv Video Müzik Ödülleri    En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı   
1998    4.Kral Tv Video Müzik Ödülleri    En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı    
1999    27.Altın Kelebek Ödülleri    En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist   
2012    Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri    En İyi Kadın Program Sunucusu
2015    Magazin Casusu Ödülleri    Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile)

Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

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