Songül Karlı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Eylül.1973

Songül Karlı kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Şarkıcı, TV Sunucusu, Dizi Oyuncusu

Songül Karlı doğum yeri : İstanbul

SONGÜL KARLI BİYOGRAFİSİ

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Songül Kargu’dur. Aslen Tokat’lıdır. Türk halk müziği sanatçısı, Tv sunucusudur. İlk albümü Derman sendedir ile 1991 yılında dinleyicileriyle buluştu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.

2007 yılında Kanal 7ekranlarında “Songül Karlı İle Cumartesi” adlı programı yaptı ve sundu.

2008 yılında FOX kanalının evlendirme programı “Su Gibi” adlı programını Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2013 yılında Esra Erol FOX tv.ye gelince programını sonlandırdı.

2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncü'ye talip olmuş ve sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında, Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir.

Evlilikleri :

Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Mustafa Topaloğlu’nun yeğeni Ergün Topaloğlu’ndan 2002 yılında ayrıldı.

1.eşi: 2005 yılında Davut Güloğlu’nun şoförü Baykal Gümüş ile evlendi. 2008 yılında boşandı. Efe Furkan (d.6 Ağustos 2006) adında bir oğlu vardır.

2.eşi: 2012 yılında İnşaat ve emlak sektöründe iş yapan Metin Yüncü ile evlendi. 3 Mart 2017 tarihinde tek celsede boşandı.

2014 yılının Eylül ayında, İki eşini öldüren adamı ekrana çıkardığı için RTÜK ceza verdi.

23 Mart 2015 tarihinde Show TV’de başlayan, sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı “Bugün Yıldız Benim” adlı yarışmada sesine, stiline, tarzına güvenen ev hanımları yarışacak, jüri koltuğunda Mert Ekren, modacı Hakan Akkaya ve türkücü Songül Karlı olacak

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Sunuculuk Yaptığı Programlar:

2007 - Songül Karlı İle Cumartesi (Kanal 7)

2008 - İki Gönül Bir Olunca (FOX TV)

2008 - Su Gibi (FOX TV)

2014 - Songül Karlı ile Yeniden (Kanaltürk)

2015 - Bugün Yıldız Benim (Show TV)

2016 - Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (TV 8)

Ödülleri :

1997 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü

1998 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü

2012- Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri, En İyi Kadın Program Sunucusu

2015- Magazin Casusu Ödülleri, Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile)

Albümleri :

2017 - Hayat Bir Gün

2004 - Kaç Bahar

2002 - Bir Yana

1998 - Yalan

1996 - Omuz Omuza

1995 - Yanık Bir Türkü

1994 - Dal Boylum

1994 - Dokunsalar Ağlayacağım

1993 - Oralıyam Ben

1992 - Böyle Olurmu

1991 - Deman Sendedir

Filmleri ve Dizileri :

2010 - Yasemince

2004 - Türkü Filmi

2002 - Reyting Hamdi

2000 - Paşa Baba Konağı