Songül Karlı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SONGÜL KARLI KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Eylül.1973
Songül Karlı kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Şarkıcı, TV Sunucusu, Dizi Oyuncusu
Songül Karlı doğum yeri : İstanbul
SONGÜL KARLI BİYOGRAFİSİ
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Songül Kargu’dur. Aslen Tokat’lıdır. Türk halk müziği sanatçısı, Tv sunucusudur. İlk albümü Derman sendedir ile 1991 yılında dinleyicileriyle buluştu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.
2007 yılında Kanal 7ekranlarında “Songül Karlı İle Cumartesi” adlı programı yaptı ve sundu.
2008 yılında FOX kanalının evlendirme programı “Su Gibi” adlı programını Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2013 yılında Esra Erol FOX tv.ye gelince programını sonlandırdı.
2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncü'ye talip olmuş ve sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında, Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir.
Evlilikleri :
Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Mustafa Topaloğlu’nun yeğeni Ergün Topaloğlu’ndan 2002 yılında ayrıldı.
1.eşi: 2005 yılında Davut Güloğlu’nun şoförü Baykal Gümüş ile evlendi. 2008 yılında boşandı. Efe Furkan (d.6 Ağustos 2006) adında bir oğlu vardır.
2.eşi: 2012 yılında İnşaat ve emlak sektöründe iş yapan Metin Yüncü ile evlendi. 3 Mart 2017 tarihinde tek celsede boşandı.
2014 yılının Eylül ayında, İki eşini öldüren adamı ekrana çıkardığı için RTÜK ceza verdi.
23 Mart 2015 tarihinde Show TV’de başlayan, sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı “Bugün Yıldız Benim” adlı yarışmada sesine, stiline, tarzına güvenen ev hanımları yarışacak, jüri koltuğunda Mert Ekren, modacı Hakan Akkaya ve türkücü Songül Karlı olacak
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Sunuculuk Yaptığı Programlar:
2007 - Songül Karlı İle Cumartesi (Kanal 7)
2008 - İki Gönül Bir Olunca (FOX TV)
2008 - Su Gibi (FOX TV)
2014 - Songül Karlı ile Yeniden (Kanaltürk)
2015 - Bugün Yıldız Benim (Show TV)
2016 - Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (TV 8)
Ödülleri :
1997 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
1998 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
2012- Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri, En İyi Kadın Program Sunucusu
2015- Magazin Casusu Ödülleri, Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile)
Albümleri :
2017 - Hayat Bir Gün
2004 - Kaç Bahar
2002 - Bir Yana
1998 - Yalan
1996 - Omuz Omuza
1995 - Yanık Bir Türkü
1994 - Dal Boylum
1994 - Dokunsalar Ağlayacağım
1993 - Oralıyam Ben
1992 - Böyle Olurmu
1991 - Deman Sendedir
Filmleri ve Dizileri :
2010 - Yasemince
2004 - Türkü Filmi
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Paşa Baba Konağı
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