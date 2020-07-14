Songül Karlı'dan eski eşine zehir zemberek sözler!

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Eşinin kendini dolandırdığını iddia eden Karlı; "Adam olsa benim paramı yemez” dedi.

Eski eşinin 20 milyon TL’sini aldığını ifade eden Karlı, “Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… ‘Merhaba’ dedim, çok sinirliydi. "

"TİYATROCULARIN GENELİ SEMPATİKTİR"

Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi.”