Songül Öden Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Şubat.1979

Songül Öden kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Songül Öden doğum yeri : Diyarbakır

SONGÜL ÖDEN BİYOGRAFİSİ

Havada Bulut, Gümüş ve Mükemmel Çift gibi tv dizileri, Acı Aşk ve 72. Koğuş filmleri ve aralarında Hortlak, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi başarılı tiyatro yapımlarının da bulunduğu pek çok önemli yapımda rol almış olan Türk oyuncu.

Songül Öden, 17 Şubat1979 tarihinde, Diyarbakır’da dünyaya geldi. Babasının adı Bedri Öden’dir. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden daha 6 aylık iken ailesi boşandı. Müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı Songül Öden, genç kızlık yıllarının çoğunu Ankara’da geçirdi. İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu’nda yaşadı.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda ve de pek çok özel tiyatroda görev aldı.

1999 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar adlı tv dizisi ile tiyatro dışında da oyunculuk yeteneklerini sınayan Öden, 2001 yılında Vasiyet, 2002 yılında Havada Bulut ve 2005-2007 yılları arasında ise Gümüş adlı dizilerde rol aldı. Gümüş, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan birisi olurken, genç oyuncuya da büyük bir popülerlik kazandırdı.

Tv sektörünün ardından sinemaya da atılan başarılı oyuncu, 2009 yılında Acı Aşkve 2011 yılında 72. Koğuş adlı filmlerde, 2007 yılında ise Sınır adlı kısa filmde rol aldı.

Tiyatro kökenli oyuncularımızdan olan Öden, Ankara Deneme Sahnesi’nde 1993 yılında rol aldığı ilk oyun olan Yerma’nın ardından 1999-2000 yıllarında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve de Birimiz Hep İçin, 2003-2004 yılları arasında ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Hortlak ve Ne Kadınlar Sevdim oyunlarının kadrosunda bulundu. Öden’in 2007 yılında rol aldığı Kadıncıklar adlı oyun, başarılı sanatçıya 2008 yılında 8. Lions Tiyatro Ödülleri ve İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandırdı.

Songül Öden son olarak 2010 yılında, The Successful Mr.&Mrs. Pells adlı Arjantin dizisinin bire bir uyarlaması olan Mükemmel Çift’de, Tardu Flordun ile beraber rol aldı.

2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini canlandırdı. Dizide başrolleri Evrim Solmaz'ın diziden ayrılması üzerine diziye giren Deniz Uğur, ve Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder, Tülay Günal, Cenk Ertan, Serhat Tutumluer, Melda Arat canlandırmıştır.

Songül Öden, 2002 yılında tiyatrocu Canberk Uçucu ile evlendi, 2011 yılında boşandı.

Songül Öden, 2010 yılından beri oyuncu Kerem Alışık ile birliktedir. Aralık 2015ayında ayrıldılar.

Bir kedisi olan Songül Öden, Ekrem Bora’yı çok sevdiğinden ailesinden izin alarak kedisinin adını “Ekrem” koymuştur.

2017 yılında yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı “Kayıtdışı” adlı dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu, Bahar Şahin, Serdar Orçin, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, Tugay Mercan, Kadim Yaşar, Müge Boz gibi oyuncular yer almaktadır.



Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2013 - Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu

2012 - Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu

2011 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu

2007 - Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu

2003 - Ne Kadınlar Sevdim : Attila İlhan - Tiyatro Çisenti

2003 - Hortlak : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 - Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 - Mutlu Son : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Yerma : Federico Garcia Lorca - Ankara Deneme Sahnesi

Ödülleri :

2008 - 8. Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" (Kadıncıklar 2007)

2008 - 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" (Kadıncıklar 2007)

2011 - 17. Siyaset Dergisi Ödülleri, "Yılın Özel Ödülü"

2012 - 2. Ankara Genç İşadamları Derneği(ANGİAD) Kadın Platformu Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"

2012 - Muscat Film Festivali , "Onur Ödülü"

2012 - 3.Quality of Magazines, "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü" (Umutsuz Ev Kadınları)

2012 - televizyondizisi.com, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Umutsuz Ev Kadınları)

2012 - MGD 18.Altın Objektif Ödülleri, "Yılın En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu" (Umutsuz Ev Kadınları)

2013 - Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Küçük Adam Ne Oldu Sana)

2013 - Kavram Dershaneleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Umutsuz Ev Kadınları)

2017 - Okan Üniversitesi , "En İyi Kadın Sinema Oyuncu Ödülü" (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

2017 - Uçan Süpürge 20 , "Uluslararası Kadın Filmleri Festivali "Özel Ödülü"

2017 - 22.Sadri Alışık Ödülleri, "Sinema Seçici Kurul Özel Ödülü " (Ekşi Elmalar)

2017 - Bilkent Üniversitesi, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü" (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

2017 - 28. Ankara Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017- Kayıtdışı (TV Dizisi)

2017 - Fi (TV Dizisi)

2015 - Serçe Sarayı (Serçe) (TV Dizisi)

2015 - Rüzgarda Salınan Nilüfer (Handan) (Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Türkan) (Sinema Filmi)

2011 - 2013 - Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin) (TV Dizisi)

2010 - Mükemmel Çift (Ayça Başaran) (TV Dizisi)

2010 - 72. Koğuş (Meryem) (Sinema Filmi)

2009 - Acı Aşk (Ayşe Derbent) (Sinema Filmi)

2007 - Vazgeç Gönlüm (Ezra) (TV Dizisi)

2005 - Gümüş (Gümüs Dogan) (TV Dizisi)

2002 - Havada Bulut (Ayşe) (TV Dizisi)

2001 - Vasiyet (Ruhinaz) (TV Dizisi) (Bölüm)

1993 - Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)