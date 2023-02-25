Songyi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Songyi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Songyi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Songyi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Songyi Li 27 Ocak 1993 tarihinde Xuzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李松益 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Songyi Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Songyi Li'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Songyi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Songyi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Songyi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Songyi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında SD Taishan Res.

5 Ocak 2020 yılında GZ R&F

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

29 Nisan 2022 yılında KS FC

Songyi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Songyi Li şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Songyi Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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