SON DAKİKA Gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.
Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ'LA İLGİLİ YENİ GELİŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gazetecilerin adliyeye girerken görüntülediği Sedef Kabaş'ın kelepçeli olmamasına rağmen ellerini ters kelepçeliymiş gibi arkaya götürmesi dikkat çekti.
Kabaş'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.