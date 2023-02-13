Sontm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sontm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sontm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sontm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sontm 30 Mart 1994 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Javier Hidalgo Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sontm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Sontm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sontm'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sontm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sontm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sontm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sontm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Alcalá

1 Temmuz 2014 yılında San Roque Lepe

3 Temmuz 2015 yılında UCAM Murcia

15 Ocak 2016 yılında Villanovense

30 Haziran 2016 yılında UCAM Murcia

19 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2017 yılında Barakaldo CF

1 Temmuz 2018 yılında Ponferradina

4 Ağu 2020 yılında Levante

Sontm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sontm şuan Levante takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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