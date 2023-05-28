Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum

YSK Başkanı Ahmet Yener Ankara'da Arjantin İlkokulu'ndaki oy verme işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yener açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs Pazar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız hem yurtiçi hem yurt dışında oylarını kullanmaktadır. Sonuçların Türk Milletine Türk Demorasisine hayırlı olmasını diliyorum.

14 mayıstaki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 partinin katıldığı bir seçimdi, bu sefer sonuçların daha hızlı açıklanacağını düşünüyorum."

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Saat 17'den sonra yayın yasağının ne zaman kalkacağını kurul değerlendirecek." dedi.