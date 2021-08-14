Sonunda belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Bergen'i canlandıracak!

Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi herkesi derinden etkilerken, hayatının film olacağının gündeme gelmesiyle hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Bu haberin ardından Bergen'i kimin canlandıracağı merak konusu olurken Serenay Sarıkaya'nın hayat vereceği ve oyuncunun çalışmalara başladığı öğrenilmişti.

Ancak Sarıkaya'nın ani bir şekilde filmden ayrılma kararı almasının ardından yapım ekibi yeni isim için arayışa geçti. Yaşanan sorunlar nedeniyle film çekimleri başlayamazken rol için Demet Evgar'a teklif gittiği ancak Evgar'ın da yoğun bir süreçte olduğu için teklifi reddettiği öğrenildi.

İki ismin ardından teklifi kabul eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminde başrol olacak.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Bergen rolünü kaptığını duyurmuş oldu. İşte o paylaşımı...

Farah Zeynep Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden Cem Davran genç oyuncunun paylaşımına "Güzel, yolun açık olsun." yanıtını verdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah nereli? Kaç yaşında?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Arif v 216

2018 / Bizim İçin Şampiyon

2018 Gülizar

2020 Masumlar Apartmanı