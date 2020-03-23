Sonunda bu da oldu! Arabasının plakasını koronavirüs yaptı

Koronavirüs dünyada binlerce insanın canını almaya devam ederken ABD'nin Ohio kentindeki bir adam otomobili için "COV1D19" plakası aldı...

Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu’na COV1D-19 harflerinden oluşan plaka için başvuru yapan kişi, büronun plakayı onaylamasıyla bunu Mustang GT otomobiline taktı!

KABUL OLMAYACAĞI HALDE GEÇİCİ OLARAK ALDI

Çin’de ortaya çıkıp, hızlı bir biçimde tüm dünyaya yayılan Corona virüsü yüzünden hayat neredeyse durma noktasına geldi. Amerika Ohio’da yaşayan Brandon C. isminde bir 1986 model Mustang GT sahibi, otomobilinn plakasını COV1D19 ile değiştirmek istedi. Bunun için Ohio Motorlu Taşıtlar Bürosu’na bu isteğinin kabul olmayacağını düşünerek başvurdu.

Brandon C. arkadaşlarıyla yerel bir barda takılırken akıllarına böyle bir fikir geldiğini “COV1D19” plakasının da boşta olduğunu fark ettiklerini belirtti. Günün sabahında başvuruda bulunan Brandon, bunu onaylamayacaklarını beklediklerini ama geçici olarak plakayı onaylandıklarını söyledi. Şu anda aracın üzerinde “COV1D19” plakası geçici olarak yer alıyor.