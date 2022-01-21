Sonunda Gülşen'den tüm ağızları kapatacak bir Manifesto! "Kadını yok saymaya hevesli bu ataerkil sistemin sizi de boğduğunu görmüyor musunuz?" Gülşen, sahne kostümü ve performansına yönelik son dönemde eleştirinin dozunu arttıran magazincilere ve bazı sanatçılara karşı sessizliğini bozdu, adeta bir manifesto niteliğinde karşılık verdi. Gülşen, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahibim, Kimseye ait değilim" dedi.

1 7 Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen ve Hande Yener'i kastederek "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözleri magazin dünyasını harekete geçirmişti.