KYK yurdu kimlere çıkar? KYK yurt başvurusu şartları nedir? Kimler başvurabilir?Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Galatasaray maçı öncesi sevindirdi!KYK misafir öğrenci ücreti 2021 | KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2021?Ev değil içki imalathanesi: 260 şişe sahte içki ele geçirildiMüge Anlı bugünkü bölüm izle| Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle Youtube 9 Eylül 2021 Perşembe | Müge Anlı'da bugün ne oldu?Boşanma aşamasındaki kocası tarafında kaçırılan Şilan Topal olayında Müge Anlı, Kadir Şekeri hatırlattı! ''Gerçekleri konuşmak lazım''Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!Dilara Korkmaz'ın sevgilisi Kaan Murat Akpolat kimdir? Nereli, kaç yaşında?Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ile pozları olay oldu!Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

2019 yılında hayatlarını birleştiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çiftinin ayrılacakları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü Boşanma nedenlerinin ihanet olup olmadığı merak konusu olurken, Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

İnstagram fenomenliğinin ardından çıkardığı kozmetik markasıyla iş kadını olan Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çıkan iddiaların ardından Selin Ciğerci'den nihayet açıklama geldi.

Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

SELİN CİĞERCİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme gelmiş ve aylarca konuşulmuştu. Eşinin sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; Selin Ciğerci'nin genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü. Fenomen çift, 10 Eylül 2021'de Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak.

Selin Ciğerci, boşanacakları yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Boşanma iddialarını doğrulayan Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı bir şekilde boşanacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT