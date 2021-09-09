Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi! 2019 yılında hayatlarını birleştiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çiftinin ayrılacakları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü Boşanma nedenlerinin ihanet olup olmadığı merak konusu olurken, Ciğerci'den ilk açıklama geldi!

İnstagram fenomenliğinin ardından çıkardığı kozmetik markasıyla iş kadını olan Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çıkan iddiaların ardından Selin Ciğerci'den nihayet açıklama geldi. SELİN CİĞERCİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU! Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme gelmiş ve aylarca konuşulmuştu. Eşinin sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; Selin Ciğerci'nin genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü. Fenomen çift, 10 Eylül 2021'de Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak. Selin Ciğerci, boşanacakları yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Boşanma iddialarını doğrulayan Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı bir şekilde boşanacağız" ifadelerini kullandı. Çiftin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı öğrenildi. gökhan çıra