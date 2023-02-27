Soo Bin Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soo Bin Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soo Bin Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soo Bin Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soo Bin Lee 7 Mayıs 2000 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이수빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soo Bin Lee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Soo Bin Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soo Bin Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soo Bin Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soo Bin Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soo Bin Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soo Bin Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Pohang St. U18

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

8 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

31 Aralık 2020 yılında Pohang Steelers

2 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Soo Bin Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soo Bin Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Soo Bin Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kyungyang Elementary School (-2012),Pohang Steelers U15 (2013-2015),Pohang Steelers U18 (2016-2018)

Güney Kore U23 takımında 26 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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