Soo Hwan Yoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soo Hwan Yoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soo Hwan Yoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soo Hwan Yoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soo Hwan Yoo 6 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유수환 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soo Hwan Yoo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soo Hwan Yoo'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soo Hwan Yoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soo Hwan Yoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk H. U18
1 Ocak 2021 yılında Dongguk Uni
25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai
Soo Hwan Yoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soo Hwan Yoo şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Yongma Middle School (용마중학교, 2015-2017),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2018-2020),
Dongguk University (동국대학교, 2021-2022)
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