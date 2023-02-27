Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soon Min Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soon Min Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soon Min Hwang 14 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황순민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soon Min Hwang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soon Min Hwang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Soon Min Hwang'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soon Min Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/soondi20/

Soon Min Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soon Min Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soon Min Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soon Min Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2008 yılında Kamimura Gakuen

1 Mart 2010 yılında FC Mokpo

1 Ağustos 2011 yılında Shonan Bellmare

1 Ocak 2012 yılında Daegu FC

14 Aralık 2015 yılında Sangju Sangmu

13 Eylül 2017 yılında Daegu FC

6 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Soon Min Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soon Min Hwang şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dongmyeong Elementary School (동명초등학교, -2002),Dongbuk Middle School (동북중학교, 2003-2005),Janghoon High School (장훈고등학교, 2006-2007),Kamimura Gakuen High School (2008-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.