Soon Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soon Min Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soon Min Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soon Min Lee 22 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이순민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soon Min Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Soon Min Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Soon Min Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soon Min Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ggoaltong_44/

Soon Min Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soon Min Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soon Min Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soon Min Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Yonggang MS

1 Ocak 2010 yılında Baegam HS

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2017 yılında Gwangju FC

1 Şubat 2018 yılında Pocheon Citizen

4 Haziran 2020 yılında Gwangju FC

Soon Min Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soon Min Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Shinyongsan Elementary School (서울신용산초등학교, 2005-2006),Yonggang Middle School (용강중학교, 2007-2009),Gyeonggi Baegam High School (경기백암고등학교, 2010-2012),Yeungnam University (영남대학교, 2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.