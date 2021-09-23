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Şopar ne demek, TDK'ya göre Şopar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şopar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şopar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şopar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şopar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şopar ne demek, TDK'ya göre Şopar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şopar ne demek? Şopar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şopar kelimesi. Peki şopar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şopar nedir, şopar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şopar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şopar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ŞOPAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şopar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şopar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çingene çocuğu
- Şımarık, küstah, yaramaz

ŞOPAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çalgı sesini duyan bütün şoparlar çadırlardan fırlayıp çevremizi kuşatıyorlardı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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