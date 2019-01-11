Sopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtı

MANİSA'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, kuyumcuyu soymaya çalışırken, işletme sahibi Alaattin Yavuz'un sopayla karşılık vermesi üzerine kaçtı. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü, Şehzadeler ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanda meydana geldi. Yalnızca göz kısımlarının gözüktüğü siyah çarşafa bürünmüş iki kişi, kuyumcu dükkanına girdi. Yüzükleri inceleyen şüphelilerin hareketleri, iş yeri sahibi Alaattin Yavuz'un (60) dikkatini çekti. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; şüphelilerden biri yüzüklere bakarken belindeki tabancayı, diğeri ise av tüfeğini çıkardı. İki kişi daha sonra silahlarla, evli ve 8 çocuk babası Alaattin Yavuz'a vurdu. Bu sırada dükkanda savunma amaçlı tutulan sopayı eline geçiren Alaattin Yavuz, karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular, kaçtı. Bu sırada şüphelilerin yüzünü de gören Yavuz, durumu polise bildirdi. Polis, 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'SOPAYI ALDIM VE VURDUM, SONRA KAÇTILAR'

Olayı anlatan kuyumcu Alaattin Yavuz, "Çarşaflı iki kişi önce kapının önüne geldi. Tezgaha bakıyorlardı. Kapıya doğru giderek seslendim. "Buyurun bacım" dedim. Sonra yüzüklerin içinde bulunduğu kutuyu çıkarttım, tezgaha koydum. Ama baktım ki onlar bir o yana bir bu yana dükkanın içerisinde gidiyor geliyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzüğü işaret etti ve fiyatını el işaretiyle sordu. Ben de 300 lira olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım birisi tabancayı çıkardı ve kabzasıyla kulağıma vurdu. Ondan sonra diğeri de av tüfeğini çıkardı ve o da vurmaya çalıştı. Ben de yerdeki sopayı aldım ve vurdum, ondan sonra kaçtılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunlar yakalansın. Yüzleri açılsın ve bunları herkes görsün" dedi.

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DHA