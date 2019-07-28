Sophia Loren Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Sophia Loren Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Sophia Loren hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SOPHİA LOREN KİMDİR?
Doğum tarihi : 20.Eylül.1934
Sophia Loren kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Sinema Oyuncusu
Sophia Loren doğum yeri : Roma, İtalya
SOPHİA LOREN BİYOGRAFİSİ
Hollywood'un en ünlü kadın oyucularından biridir.
Sophia Loren, 20 Eylül 1934 İtalya’nın başşehri Roma’da Piyano öğretmeni olan annesi Romilda Villani ve mühendis babası Riccardo Scicolone'nin evlilik dışı çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı Anna Sofia Scicolone'dir. Napoliyakınlarında Pozzuoli’de büyükannesinin evinde büyüdü. Anna Maria adında kız kardeşi vardır. Henüz küçük yaşlarda güzelliği ile herkesin dikkatini çekti.
2. Dünya Savaşı boyunca Napoli'de kaldılar. Savaş bittikten sonra Pozzuoli'ye döndüler. Büyükanne Luisa, evlerinin oturma odasını ev yapımı likör servis ettiği bir pub'a dönüştürdü. Annesi Romilda pub'da piyano çaldı, kızkardeşi Anna Maria şarkı söyledi, Sophia da garsonluk yapıp bulaşıkları yıkadı. Böylece geçimlerini sağladılar. Kardeşi Anna Maria, daha sonra faşist İtalyan lider Benito Mussolini'nin oğlu Romano ile evlendi.
Sophia Loren, pub'da çalıştığı dönemlerde Napoli'de bir güzellik yarışmasına katıldı ve finalistler arasına girdi. Bir yıl sonra da Carlo Ponti ile tanıştı. Tanıştıklarında Ponti 37, Loren 15 yaşındaydı.
Sophia Loren, 1949 yılında henüz 15 yaşındayken sonradan evlendiği; İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Onunla bir sözleşme imzalayarak rol aldığı ilk film "QuoVadis” adlı filminde oynayarak sinemaya başladı. Bu dönemde rol aldığı "Toto Tarzan", "IoSonoIlCapataz", "Extra" gibi filmlerde gerçek adı Sofia Scicolone’yi kullandı.
1950'lerin sonlarına doğru, Frank Sinatra ve Cary Grant ile başrollerini paylaştığı “Boy on a Dolphin” ve “The Pride and the Passion” adlı filmlerle Hollywood'da yıldızı yükselmeye başladı.
Sophia Loren’in kitlelerle tanışması ise 1953 yılında rol aldığı müzikal "Aida" ile oldu. Bu filmden sonra ününü iyice arttıran Loren "Attila", "The Gold of Naples", "Two Nights with Cleopatra" ve "Too Bad She’s Bad" gibi filmlerle zirveye çıktı. O artık dönemin seks sembolleri Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fondaile erkeklerin rüyalarını süsleyen bir kadındı.
1957 yılından itibaren ABD’ye giderek Hollywood'da çalışmaya başladı. 1961’de Jean Paul Belmondo ile birlikte rol aldığı İtalyan-Fransız ortak yapımı savaş draması "Ciociara-TwoWomen" ile Oscar kazandı.
1961 yılında Kızım ve Ben filmindeki rolüyle Akademi Ödülü aldı. 1960'lı yıllarda, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fonda ile yarışan bir seks sembolü haline geldi. Hatta 1953 yılında Two Nights with Kleopatra ve 1951 yılında It's Him, Yes! Yes! fimlerinde üstsüz göründü.
Pek çok filminin yapımcısı, kocası Carlo Ponti idi. Çoğu filminde başrolleri 1954'te tanıştığı Marcello Mastroianni ile paylaştı.
2007 yılında 73 yaşında Pirelli takvimi için poz verdi. 2009 yapımı “Nine” adlı müzikal filmde Daniel Day Lewis, Marion Cotillard, Penelope Cruz ve Nicole Kidman ile birlikte rol aldı.
Sophia Loren, 17 Eylül 1957 tarihinde kendinden 22 yaş büyük olan film yapımcısı Carlo Ponti ile evlendi. 1962 yılında boşandılar, ancak ayrı kalmaya fazla dayanamayarak, 1966 yılında tekrar evlendiler. 10 Ocak 2007 tarihinde eşi ölene kadar evli idi. Carlo Ponti Jr., ve Edoardo Ponti adlarında iki erkek çocukları oldu. Carlo orkestra şefi, Edoardo ise sinema yönetmeni olarak çalışıyor.
2002 yılında Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "yaşam boyu başarı" ödülüne layık görüldü. 2005 yılında da Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Türkiye'ye gelmiş ve yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştür.
Kitapları :
2015 - “Ieri, Oggi, Domani: La Mia Vita”yı (Dün, Bugün, Yarın: Bütün Hayatım)
2013 - Aşk Mutfağı "Yemek Kitabı"
Filmleri :
2011 - Bert Stern: OriginalMadman
2010 - My House ıs Full Of Mirrors
2009 - Nine
2004 - TooMuchRomance... It's Time forStuffedPeppers
2004 - Lives of theSaints
2002 - BetweenStrangers
2001 - FrancescaandNunziata
1997 - Soleil
1995 - GrumpierOld Men
1994 - Prêt-à-Porter
1990 - Saturday, Sunday andMonday
1988 - TheFortunatePilgrim
1988 - RunningAway
1986 - Courage
1984 - Aurora by Night
1980 - SophiaLoren: Her OwnStory
1979 - Firepower
1978 - BrassTarget
1978 - Blood Feud
1978 - Angela
1977 - A Special Day
1976 - TheCassandraCrossing
1975 - Sex Pot
1974 - BriefEncounter
1974 - Verdict
1974 - TheVoyage
1972 - Man of La Mancha
1972 - The Sin
1971 - ThePriest'sWife
1971 - LadyLiberty
1970 - Sunflower
1968 - Ghosts - Italian Style
1967 - MoreThan a Miracle
1967 - A Countessfrom Hong Kong
1966 - Arabesque
1966 - Judith
1965 - Lady L
1965 - Operation Crossbow
1964 - İtalyan Usulü Evlilik
1964 - Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü
1963 - Yesterday, Today and Tomorrow
1962 - Five Miles toMidnight
1962 - The Condemned of Altona
1962 - MadameSans-Gêne
1962 - Boccaccio '70
1961 - El Cid
1960 - Kızım ve Ben
1960 - A Breath of Scandal
1960 - The Millionairess
1960 - It Started in Naples
1960 - Heller in Pink Tights
1959 - ThatKind of a Woman
1958 - Houseboat
1958 - The Black Orchid
1958 - TheKey
1958 - Desire Under theElms
1957 - Legend of theLost
1957 - The Pride and the Passion
1957 - Boy on a Dolphin
1956 - Luckyto Be a Woman
1955 - Scandals in Sorrento
1955 - TheRiver Girl
1955 - The Miller's Beautiful Wife
1955 - TheSign of Venus
1954 - TooBadShe'sBad
1954 - Attila
1954 - The Gold of Naples
1954 - PovertyandNobility
1954 - TheAnatomy of Love
1954 - A Day in Court
1954 - Neapolitan Carousel
1953 - African Under theSeas
1953 - Aida
1953 - GoodFolk's Sunday
1953 - GirlsMarkedDanger
1953 - Two Nights with Cleopatra
1953 - WeFindOurselves in Arcade
1953 - Pilgrim of Love
1953 - The Country of Campanelli
1952 - TheFavorite
1952 - I Dream of Zorro
1952 - AndArrivedtheAccordatore
1951 - Anna
1951 - It's Him!...Yes! Yes!
1951 - Magicianfor Force
1951 - Milan Billionaire
1951 - Owner of theVapor
1951 - White Leprosy
1950 - Hearts at Sea
1950 - I Devote, Thee
1950 - A Certain Amount of Tarzan
1950 - You Are Mogli of Barbablu
1950 - I am the Capataz
1950 - QuoVadis
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