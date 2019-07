Sophia Loren Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SOPHİA LOREN KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Eylül.1934

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sophia Loren doğum yeri : Roma, İtalya

SOPHİA LOREN BİYOGRAFİSİ

Hollywood'un en ünlü kadın oyucularından biridir.

Sophia Loren, 20 Eylül 1934 İtalya’nın başşehri Roma’da Piyano öğretmeni olan annesi Romilda Villani ve mühendis babası Riccardo Scicolone'nin evlilik dışı çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı Anna Sofia Scicolone'dir. Napoliyakınlarında Pozzuoli’de büyükannesinin evinde büyüdü. Anna Maria adında kız kardeşi vardır. Henüz küçük yaşlarda güzelliği ile herkesin dikkatini çekti.

2. Dünya Savaşı boyunca Napoli'de kaldılar. Savaş bittikten sonra Pozzuoli'ye döndüler. Büyükanne Luisa, evlerinin oturma odasını ev yapımı likör servis ettiği bir pub'a dönüştürdü. Annesi Romilda pub'da piyano çaldı, kızkardeşi Anna Maria şarkı söyledi, Sophia da garsonluk yapıp bulaşıkları yıkadı. Böylece geçimlerini sağladılar. Kardeşi Anna Maria, daha sonra faşist İtalyan lider Benito Mussolini'nin oğlu Romano ile evlendi.

Sophia Loren, pub'da çalıştığı dönemlerde Napoli'de bir güzellik yarışmasına katıldı ve finalistler arasına girdi. Bir yıl sonra da Carlo Ponti ile tanıştı. Tanıştıklarında Ponti 37, Loren 15 yaşındaydı.

Sophia Loren, 1949 yılında henüz 15 yaşındayken sonradan evlendiği; İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Onunla bir sözleşme imzalayarak rol aldığı ilk film "QuoVadis” adlı filminde oynayarak sinemaya başladı. Bu dönemde rol aldığı "Toto Tarzan", "IoSonoIlCapataz", "Extra" gibi filmlerde gerçek adı Sofia Scicolone’yi kullandı.

1950'lerin sonlarına doğru, Frank Sinatra ve Cary Grant ile başrollerini paylaştığı “Boy on a Dolphin” ve “The Pride and the Passion” adlı filmlerle Hollywood'da yıldızı yükselmeye başladı.

Sophia Loren’in kitlelerle tanışması ise 1953 yılında rol aldığı müzikal "Aida" ile oldu. Bu filmden sonra ününü iyice arttıran Loren "Attila", "The Gold of Naples", "Two Nights with Cleopatra" ve "Too Bad She’s Bad" gibi filmlerle zirveye çıktı. O artık dönemin seks sembolleri Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fondaile erkeklerin rüyalarını süsleyen bir kadındı.

1957 yılından itibaren ABD’ye giderek Hollywood'da çalışmaya başladı. 1961’de Jean Paul Belmondo ile birlikte rol aldığı İtalyan-Fransız ortak yapımı savaş draması "Ciociara-TwoWomen" ile Oscar kazandı.

1961 yılında Kızım ve Ben filmindeki rolüyle Akademi Ödülü aldı. 1960'lı yıllarda, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fonda ile yarışan bir seks sembolü haline geldi. Hatta 1953 yılında Two Nights with Kleopatra ve 1951 yılında It's Him, Yes! Yes! fimlerinde üstsüz göründü.

Pek çok filminin yapımcısı, kocası Carlo Ponti idi. Çoğu filminde başrolleri 1954'te tanıştığı Marcello Mastroianni ile paylaştı.

2007 yılında 73 yaşında Pirelli takvimi için poz verdi. 2009 yapımı “Nine” adlı müzikal filmde Daniel Day Lewis, Marion Cotillard, Penelope Cruz ve Nicole Kidman ile birlikte rol aldı.

Sophia Loren, 17 Eylül 1957 tarihinde kendinden 22 yaş büyük olan film yapımcısı Carlo Ponti ile evlendi. 1962 yılında boşandılar, ancak ayrı kalmaya fazla dayanamayarak, 1966 yılında tekrar evlendiler. 10 Ocak 2007 tarihinde eşi ölene kadar evli idi. Carlo Ponti Jr., ve Edoardo Ponti adlarında iki erkek çocukları oldu. Carlo orkestra şefi, Edoardo ise sinema yönetmeni olarak çalışıyor.

2002 yılında Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "yaşam boyu başarı" ödülüne layık görüldü. 2005 yılında da Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Türkiye'ye gelmiş ve yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştür.



Kitapları :

2015 - “Ieri, Oggi, Domani: La Mia Vita”yı (Dün, Bugün, Yarın: Bütün Hayatım)

2013 - Aşk Mutfağı "Yemek Kitabı"

Filmleri :

2011 - Bert Stern: OriginalMadman

2010 - My House ıs Full Of Mirrors

2009 - Nine

2004 - TooMuchRomance... It's Time forStuffedPeppers

2004 - Lives of theSaints

2002 - BetweenStrangers

2001 - FrancescaandNunziata

1997 - Soleil

1995 - GrumpierOld Men

1994 - Prêt-à-Porter

1990 - Saturday, Sunday andMonday

1988 - TheFortunatePilgrim

1988 - RunningAway

1986 - Courage

1984 - Aurora by Night

1980 - SophiaLoren: Her OwnStory

1979 - Firepower

1978 - BrassTarget

1978 - Blood Feud

1978 - Angela

1977 - A Special Day

1976 - TheCassandraCrossing

1975 - Sex Pot

1974 - BriefEncounter

1974 - Verdict

1974 - TheVoyage

1972 - Man of La Mancha

1972 - The Sin

1971 - ThePriest'sWife

1971 - LadyLiberty

1970 - Sunflower

1968 - Ghosts - Italian Style

1967 - MoreThan a Miracle

1967 - A Countessfrom Hong Kong

1966 - Arabesque

1966 - Judith

1965 - Lady L

1965 - Operation Crossbow

1964 - İtalyan Usulü Evlilik

1964 - Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü

1963 - Yesterday, Today and Tomorrow

1962 - Five Miles toMidnight

1962 - The Condemned of Altona

1962 - MadameSans-Gêne

1962 - Boccaccio '70

1961 - El Cid

1960 - Kızım ve Ben

1960 - A Breath of Scandal

1960 - The Millionairess

1960 - It Started in Naples

1960 - Heller in Pink Tights

1959 - ThatKind of a Woman

1958 - Houseboat

1958 - The Black Orchid

1958 - TheKey

1958 - Desire Under theElms

1957 - Legend of theLost

1957 - The Pride and the Passion

1957 - Boy on a Dolphin

1956 - Luckyto Be a Woman

1955 - Scandals in Sorrento

1955 - TheRiver Girl

1955 - The Miller's Beautiful Wife

1955 - TheSign of Venus

1954 - TooBadShe'sBad

1954 - Attila

1954 - The Gold of Naples

1954 - PovertyandNobility

1954 - TheAnatomy of Love

1954 - A Day in Court

1954 - Neapolitan Carousel

1953 - African Under theSeas

1953 - Aida

1953 - GoodFolk's Sunday

1953 - GirlsMarkedDanger

1953 - Two Nights with Cleopatra

1953 - WeFindOurselves in Arcade

1953 - Pilgrim of Love

1953 - The Country of Campanelli

1952 - TheFavorite

1952 - I Dream of Zorro

1952 - AndArrivedtheAccordatore

1951 - Anna

1951 - It's Him!...Yes! Yes!

1951 - Magicianfor Force

1951 - Milan Billionaire

1951 - Owner of theVapor

1951 - White Leprosy

1950 - Hearts at Sea

1950 - I Devote, Thee

1950 - A Certain Amount of Tarzan

1950 - You Are Mogli of Barbablu

1950 - I am the Capataz

1950 - QuoVadis